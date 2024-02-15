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Четверг, 15 февраля 2024, 12:26 мск

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Пятилетний мальчик умер, подавившись карамелькой во время игры

В Ингушетии пятилетний мальчик погиб, подавившись карамелькой.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, трагический инцидент случился 14 февраля. Ребенок, находясь в частном доме в селении Троицкое Сунженского района, во время игры поперхнулся находящейся у него во рту конфетой. Мальчик умер до приезда скорой помощи.

По данному факту следователи проводят проверку. Проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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