Полицейский в костюме плюшевого мишки поймал наркоторговок

Отряд перуанской полиции, один из членов которого был замаскирован под медведя, инсценировал романтический визит во вторник, накануне Дня святого Валентина, чтобы арестовать двух женщин из банды наркоторговцев в Лиме.

Агенты под прикрытием обнаружили, что две женщины продавали кокаиновую пасту и марихуану из дома в районе Сан-Мартин-де-Поррес на севере столицы. К рейду присоединился офицер полиции, переодетый в плюшевого мишку, объяснил AFP полковник Уолтер Паломино, начальник бригады национальной полиции.

Офицер в костюме оранжевого медведя, с красным воздушным шаром и табличкой с надписью «Ты – моя причина улыбаться» преклонил колени перед домом торговцев наркотиками. Затем он подождал, пока одна из двух женщин выйдет из дома, после чего ее арестовали при поддержке других офицеров. Затем они вошли в дом и задержали другую женщину.

«Для них вся спецоперация была полной неожиданностью», – рассказал AFP переодетый унтер-офицер. В течение некоторого времени полиция ловила преступников с помощью маскировки и проведения операций в определенные даты. По данным полиции, две женщины – мать и ее дочь – принадлежат к банде «Las tromposas de la droga». У них дома были изъяты сотни упаковок с запрещенными веществами.

По данным МВД, в 2023 году власти Перу изъяли 21,5 тонны кокаина и ликвидировали 119 преступных сетей, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По официальным данным, Перу является одним из крупнейших производителей кокаина в мире, производя около 400 тонн в год.

Килограмм кокаиновой пасты продается в Перу по меньшей мере за 380 долларов, а килограмм гидрохлорида кокаина – самого чистого наркотика – продается примерно за 1000 долларов. Перу также, наряду с Боливией, является одним из крупнейших производителей листьев коки – сырья для кокаина – после Колумбии.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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