ВСУ снова ударили ракетами по Белгороду. Есть погибшие

Очередной теракт совершили ВСУ в Белгороде. Несколько минут назад по территории всей Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Было слышно несколько взрывов в воздухе.

По имеющимся на данный момент данным, есть попадание в торговый центр, с человеческими жертвами. В ТЦ находился магазин «Магнит» и аптека. В здании поврежден фасад, выбиты окна.

Как сообщает Минобороны РФ, около 12.30 по московскому времени ВСУ стреляли по Белогородской области из системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Белгород, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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