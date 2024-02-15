Минздрав РФ сообщил о жертвах атак Киева на Белгород, а в ООН назвали это – «неприемлемым»

Министерство здравоохранения РФ (Минздрав) вечером в четверг, 15 февраля, сообщило, что в результате атаки украинских неонацистов на Белгород число погибших выросло до семи человек, в том числе – один ребенок. В ООН подобные действия Киева назвали «неприемлемыми», – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Минздрава, говорится: «По оперативным данным, в результате обстрела 7 человек, в том числе 1 ребенок, погибли. 18 человек, в числе которых 4 детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко».

Следует отметить, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик на брифинге, 15 февраля, комментируя атаки ВСУ на Белгород, призвал Киев прекратить атаки на гражданские объекты России.

В ходе общения с журналистами представитель генсека ООН сказал: «Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, и мы снова повторяем, что атаки против объектов гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом. Это – неприемлемо».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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