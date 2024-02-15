Израиль уничтожил в секторе Газа центр ООН реабилитации для слепых

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в четверг, 15 февраля, заявил, что Армия обороны Израия (ЦАХАЛ) в секторе Газа полностью разрушила реабилитационный центр ООН для слабовидящих, – сообщают СМИ.

В сообщении БАПОР, опубликованном в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «От реабилитационного центра БАПОР для слабовидящих ничего не осталось. Этот центр был доступен для всех слабовидящих детей по всему сектору Газа и предоставлял машинки для чтения Брайля, трости, наглядные пособия и доступ к развлекательным мероприятиям, включая искусство, спорт и музыку».

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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