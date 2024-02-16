В Бурятии охранник школы предотвратил нападение с топором

В Бурятии охранник школы задержал на входе ученика восьмого класса, который пришел на уроки с топором. Подросток хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него вейп. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в школе села Михайловка Закаменского района. На перемене между двумя учениками возник конфликт из-за электронной сигареты. Девятиклассник отобрал у восьмиклассника вейп и отказывался отдавать.

Тогда 14-летний подросток пошел домой, взял топор и вернулся с ним в школу, чтобы забрать электронную сигарету у обидчика. Расправу предотвратил школьный охранник. Он остановил восьмиклассника с топором на входе и вызвал полицию.

По данным канала, подросток ранее стоял на учете в ПДН. В настоящее время с родителями обоих учеников работают правоохранители, проводится проверка.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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