В Уфе задержан студент колледжа, помогавший мошенникам с Украины

Сотрудники полиции в Башкирии задержали студента уфимского колледжа, помогавшего кол-центру телефонных мошенников на Украине, похищавших сбережения у жителей России, искать будущих жертв. Об этом сообщает «МВД медиа». Фигурант вовлек в преступную схему других студентов и знакомых.

Злоумышленником оказался 19-летний парень, который летом 2022 года приехал в Россию из Украины. По предварительным данным, на родине у задержанного остались знакомые, которые работают в кол-центре телефонных аферистов. Они обзванивают жителей России и выманивают у них деньги под разными предлогами.

«Учащийся решил приобщиться к нелегальному бизнесу. Он взял на себя поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета, через которые впоследствии перечислялись похищенные мошенниками сбережения граждан», – говорится в сообщении.

Кроме того, студент вовлек в преступную схему других учащихся и знакомых, которые получали на свои карты деньги и отправляли ему, а он в свою очередь переводил собранную сумму сообщникам на Украине.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, суд заключил его под стражу . Также полицейские установили одного из его помощников. Им оказался студент того же колледжа, который знал, что содействует совершению преступлений. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уфа, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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