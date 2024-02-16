Неизвестные атаковали судно у побережья Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских сил (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в пятницу, 16 февраля, сообщил о нападении на коммерческое судно на северо-западе от порта Аль-Муха у побережья Йемена, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном UKMTO, говорится: «UKMTO получил уведомление от капитана судна о нападении в 72 морских милях к северо-западу от города Аль-Муха в Йемене. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности, а также соблюдать осторожность».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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