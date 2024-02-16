В небе Брянщины уничтожен украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в пятницу, 16 февраля, сообщил, что над Унечским районом был уничтожен беспилотник украинских неонацистов.
В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!»
Брянск, Иван Бабурин
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