В Белгороде и области объявлена ракетная опасность

МЧС по Белгородской области и администрация Белгорода поздно вечером в пятницу, 16 февраля, предупредили жителей регионального центра и Белгородского района об угрозе ракетной опасности.

В сообщении, распространенном РСЧС Белгородской области говорится: «Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам».

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что окраины сёл Глотово и Безымено Грайворонского городского округа были обстреляны украинскими неонацистами.

«Под обстрел ВСУ попали окраины сел Глотово и Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе – выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия. Машиной скорой его доставляют в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается. Также есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты села Безымено. К восстановительным работам приступим после согласования с МО РФ», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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