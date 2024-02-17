ПВО отразила ракетную атаку ВСУ по Мариуполю

В ночь на субботу, 17 февраля, попытались ударить по Мариуполю дальнобойными ракетами. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Система ПВО отразила атаку, было сбито не менее четырех целей, уточнил он, передает ТАСС.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО пресекли массированную атаку беспилотниками на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Калужскую и Воронежскую области. По данным Минобороны РФ, в небе над этими регионами было уничтожено 33 украинских БПЛА.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube