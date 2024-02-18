На Сахалине с оторвавшейся льдины спасены 82 рыбака

На Сахалине завершена операция по эвакуации рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщила пресс-служба МЧС. На берег доставлено 82 человека, пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Отрыв льдины шириной 50 метров произошел в Охотском море в районе села Стародубское. В километре от берега оказались более 80 рыбаков. Информация об инциденте поступила сотрудникам МЧС по региону утром 18 февраля.

В спасательной операции были задействованы 14 специалистов и 8 единиц техники, в том числе лодки и вертолет Ми-8 МЧС России.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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