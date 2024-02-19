Два человека погибли в аварии с поездом под Нижним Новгородом

В Нижегородской области столкнулись легковой автомобиль и поезд. В результате два человека погибли. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Авария произошла вблизи станции «Алешино» Горьковской железной дороги. Машина не успела проскочить на железнодорожном переезде и была сбита тепловозом.
«Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось», – говорится в сообщении.
Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
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