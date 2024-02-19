Трое школьников разгромили более 40 могил на кладбище под Волгоградом

Десятилетних школьников обвинили в вандализме. Дети устроили погром на кладбище в Волгоградской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратилась жительница хутора Закутский Среднеахтубинского района. Женщина рассказала, что неизвестные вандалы повредили более 40 надгробий.

Правоохранители установили подозреваемых, ими оказались трое 10-летних школьников.

Теперь с детьми работают инспекторы по делам несовершеннолетних, родителям малолетних нарушителей грозит административная ответственность.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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