Трое школьников разгромили более 40 могил на кладбище под Волгоградом

Десятилетних школьников обвинили в вандализме. Дети устроили погром на кладбище в Волгоградской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.
В полицию обратилась жительница хутора Закутский Среднеахтубинского района. Женщина рассказала, что неизвестные вандалы повредили более 40 надгробий.
Правоохранители установили подозреваемых, ими оказались трое 10-летних школьников.
Теперь с детьми работают инспекторы по делам несовершеннолетних, родителям малолетних нарушителей грозит административная ответственность.
Волгоград, Зоя Осколкова
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