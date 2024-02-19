В Испании обнаружено тело российского вертолетчика-предателя

Тело 33-летнего Максима Кузьминова, бывшего летчика ВС РФ, который угнал российский военный вертолет и обрек на смерть двух своих сослуживцев, было найдено с несколькими пулевыми ранениями в испанском городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Об этом сообщают в понедельник, 19 февраля, СМИ Испании.

Испанская общенациональная ежедневная газета ABC, в частности, пишет: «Тело 33-летнего мужчины было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями».

«В последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что «иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяные разговоры и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни. У полиции также есть версия, согласно которой украинские спецслужбы устранили Кузьминова как неудобного свидетеля», – сообщает Валенсийское издание Eureka news со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании.

Издание Daily Information пишет, что «тело Кузьминова, изрешеченое пулями, обнаружил местный житель еще 13 февраля. По разным данным, в него выстрелили от пяти до 12 раз. После чего его дополнительно переехали на автомобиле. Рядом с телом было найдено €100 тыс».

Следует напомнить, что по вине Кузьминова, который угнал вертолёт Ми-8 на Украину, погибли два члена его экипажа – штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов. Они отказались поддержать Кузьминова в предательстве, после чего летчик их убил.

Мадрид, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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