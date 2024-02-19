Украинская разведка подтвердила ликвидацию бывшего российского вертолетчика предателя Кузьминова

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в понедельник, 19 февраля, подтвердил ликвидацию бывшего российского вертолетчика, угнавшего Ми-8 на Украины, по вине которого погибли российские летчики, – сообщают украинские СМИ.

В комментарии украинским СМИ Юсов сказал: «Российский летчик Максим Кузьминов, который летом 2023 года похитил вертолет Ми-8 и скрылся на Украине, действительно был убит. Его тело обнаружили в Испании. Можем подтвердить факт смерти».

«Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы остаться здесь. Что мы знаем: он пригласил свою «бывшую» к себе, и после его нашли застреленным. Неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой предположительно уходили ликвидаторы», – сказал источник «Украинская правда».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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