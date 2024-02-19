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Понедельник, 19 февраля 2024, 23:46 мск

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Хуситы нанесли ракетный удар по американским судам в Аденском заливе

Военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа в понедельник, 19 февраля, заявил, что в Аденском заливе Красного моря были нанесены ракетные удары по двум американским судам, – сообщает телеканал Al-Masirah.

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «Военно-морские силы Йемена с использованием ряда противокорабельных ракет провели две качественные операции, в ходе которых они нанесли удары по двум американским судам в Аденском заливе – Sea Champion и Navis Fortuna».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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