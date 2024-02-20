В Волгоградской области произошел прорыв на нефтепроводе

В Волгоградской области произошел прорыв на нефтепроводе. В результате площадь загрязнения составила более 800 квадратных метров.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, разгерметизация случилась в системе промысловых трубопроводов Антиповско-Балыклейского месторождения Камышинского района Волгоградской области.

На место выехали специалисты надзорного ведомства. Площадь загрязнения почвы нефтепродуктами составила более 800 квадратных метров.

Взяты пробы почв для анализа, по результатам экспертизы «будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам».

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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