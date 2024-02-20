Угроза коллапса: в Южной Корее более 6400 врачей уволились в знак протеста

Более 6400 врачей-стажеров подали заявления об увольнении в знак протеста против увеличения числа студентов в медвузах. Выпускники заявили, что расширение потоков снизит качество знаний у будущих специалистов, передает агентство «Рёнхап».

Власти Южной Корее решили бороться с нехваткой медицинских кадров увеличением квоты приема в медицинские школы страны на 2000 человек. Власти страны признали, что соотношение врачей к количеству населения самое низкое среди развитых государств. Проблема с кадрами особо остро стоит в сельской местности, в сфере педиатрии, акушерства и экстренной хирургии.

Профессиональные врачи и стажеры заявили, что увеличение квоты приведет к снижению качества знаний у будущих специалистов. Почти половина – 6415 из 13 000 – врачей-стажеров из 100 больниц в знак протеста решили уволиться. 1600 уже получили расчет, а 831 протестующему Минздрав велел вернуться на работу.

Многие плановые операции пришлось отложить, пациентов переводят в другие больницы, очереди на процедуры и лечение быстро растут. Власти продлили часы работы 97 государственных больниц, 12 военных госпиталей откроют свои неотложки для гражданских, чтобы избежать коллапса в системе здравоохранения.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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