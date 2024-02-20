В Дагестане более 70 тысяч жителей остались без света

В Дагестане произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без света остались более 70 тысяч человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, в зону отключения попадает 196 населенных пунктов в четырех муниципальных районах.
«Всего в зоне отключения 12 809 домов с населением 70 591 человек», – говорится в сообщении.
В ликвидации последствий аварии задействованы две бригады: семь человек и две единицы техники от «Дагэнерго».
Махачкала, Зоя Осколкова
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