Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем под Пермью

На трассе в Пермском крае полицейские были вынуждены открыть огонь по машине без номеров. Оказалось, что за рулем был пьяный водитель. В результате пострадали два пассажира.

Правоохранители заметили автомобиль без номерных знаков на трассе Болгары – Юго-Камский – Крылово. «ВАЗ» 99-й модели опасно маневрировал на дороге, создавая угрозу жизни других граждан. На требования полиции остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться.

Полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем – по колесам автомобиля. Нарушитель был задержан.

«В результате применения оружия пострадали двое пассажиров – 18-летняя девушка и мужчина, ранее судимый. Все находились с признаками алкогольного опьянения. Им незамедлительно оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу», – сообщили в региональном управлении МВД. По факту произошедшего проводится проверка.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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