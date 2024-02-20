Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем под Пермью

На трассе в Пермском крае полицейские были вынуждены открыть огонь по машине без номеров. Оказалось, что за рулем был пьяный водитель. В результате пострадали два пассажира.
Правоохранители заметили автомобиль без номерных знаков на трассе Болгары – Юго-Камский – Крылово. «ВАЗ» 99-й модели опасно маневрировал на дороге, создавая угрозу жизни других граждан. На требования полиции остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться.
Полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем – по колесам автомобиля. Нарушитель был задержан.
«В результате применения оружия пострадали двое пассажиров – 18-летняя девушка и мужчина, ранее судимый. Все находились с признаками алкогольного опьянения. Им незамедлительно оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу», – сообщили в региональном управлении МВД. По факту произошедшего проводится проверка.
Пермь, Зоя Осколкова
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