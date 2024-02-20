Арестован польский фермер за призыв к Путину «разобраться с Киевом и Брюсселем»

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервински вечером во вторник, 20 февраля, заявил, что полиция задержала фермера, который разместил на своем тракторе плакат с призывом к президенту России Владимиру Путину «разобраться с Украиной, Брюсселем и польским правительством», – сообщают польские СМИ.

В ходе своего выступления Кервински сказал: «Скандальный баннер, фото которого распространилось в сети, был немедленно отобран польской полицией. Полиция и прокуратура принимают меры против его автора».

Напомним, ранее сегодня в соцсетях и польских СМИ распространились фото и видео с акции протеста фермеров, но одном из которых был запечатлен трактор с транспарантом, на котором было написано: «Путин разберись с Украиной, Брюсселем и с нашим правительством!»

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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