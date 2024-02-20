Борис Джонсон попросил миллион долларов у Такера Карлсона за интервью

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что отставной премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил у него миллион долларов за интервью, в котором будет готов высказаться о своей позиции в отношении российско-украинского конфликта, – сообщает во вторник, 20 февраля, издание Blaze.

В интервью американскому изданию Карлсон сказал: «Я отправил запрос Джонсону после того, как он назвал меня «орудием Кремля» за интервью с президентом Путиным. Сначала мне отказали, но потом выдвинули финансовые условия. В конце концов, один из его советников мне сказал, что Борис Джонсон поговорит со мной, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах! Это случилось буквально два дня назад».

«Я только что сделал интевью с Владимиром Путиным. Я не защищаю его, но он у меня миллион долларов не просил! Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин. Это на самом деле так», – отметил Карлсон.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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