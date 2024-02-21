Британия провалила пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Британские военно-морские силы провели неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5 с недавно отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard. Об этом сообщил таблоид The Sun со ссылкой на источник. После старта ракета уклонилась от курса и упала в Атлантический океан в нескольких метрах от субмарины. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс и глава ВМС адмирал Бен Ки были на борту подлодки во время испытания.

Инцидент произошел 30 января недалеко от побережья американского штата Флорида. По сведениям собеседника издания, изначально предполагалось, что ракета пролетит почти 6 тыс, километров, чтобы поразить заданную цель в центральной части Атлантического океана и между Бразилией и Западной Африкой. Однако после запуска она сразу уклонилась от курса и рухнула рядом с подлодкой, находившейся под водой.

В Минобороны Соединенного Королевства подтвердили, что в ходе пуска «произошла аномалия», отметив, что не могут дать дополнительную информацию по этому вопросу по соображениям нацбезопасности. В ведомстве в то же время добавили, что абсолютно уверены в «эффективности ядерного сдерживания Великобритании».

Британские ВМС в XXI веке пять раз проводили запуски ракет Trident II, последний из которых состоялся в 2016 году и был провальным. Тогда ракета должна была пролететь 9 тыс. километров, но уклонилась от курса и автоматически самоликвидировалась. После того инцидента тогдашнее британское правительство во главе с Терезой Мэй обвинили в сокрытии неудачного запуска.

Лондон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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