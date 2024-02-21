У жителя Северной Осетии нашли арсенал оружия и более тысячи патронов

В Северной Осетии у 60-летнего местного жителя обнаружили несколько видов оружия и более тысячи патронов различного калибра. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Арсенал мужчина хранил в своем доме. Силовики изъяли предметы, конструктивно схожие с автоматом, охотничьим ружьем и винтовками, 1290 патронов различного калибра и 64 грамма пороха. Отмечается, что оружие было боевое.

Уголовное дело возбуждено по статьям 222 и 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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