Пермяк зарезал бывшую жену – без матери остались пятеро детей

В Пермском крае 45-летний мужчина расправился со своей 42-летней бывшей женой, родившей ему пятерых детей. Он подкараулил женщину на улице и нанес ей несколько ударов ножом, сообщает телеграм-канал Ural Mash. Врачи не смогли спасти многодетную мать.

Бывшие супруги проживали в селе Сива. Ранее они развелись из-за конфликтов. Женщина забрала детей и уехала. Дальше между экс-супругами начался раздел имущества. Мужчина начал преследовать бывшую жену, ревнуя к другим. В ноябре он поджег машину женщины.

В день расправы мужчина подкараулил экс-супругу возле автомобиля и четырежды ударил ее ножом. После этого он убежал к себе домой и попытался совершить суицид. Раненую женщину обнаружил сосед и вызвал скорую помощь. Врачам не удалось спасти пострадавшую.

В отношении экс-супруга возбуждено уголовное дело. Его ждет суровое наказание за убийство. Без матери осталось пятеро детей, самой младшей девочке всего два года. Опеку над четырьмя детьми взял 20-летний сын.

Пермь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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