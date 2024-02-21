В Новороссийске пациент сломал руку врачу скорой помощи

В Новороссийске буйный пациент напал на фельдшера скорой помощи. У врача диагностировали перелом руки.

На улице Советов сидел мужчина и жаловался на боль в ноге. Как сообщают местные СМИ, бригаду скорой помощи вызвали прохожие.

Медики пригласили пациента в машину, где фельдшер попытался осмотреть больную ногу. В этот момент мужчина схватил врача за шею и начал бить. Пострадавшему удалось вырваться и позвать на помощь.

Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего. Фельдшера доставили в травмпункт, где ему диагностировали перелом запястья.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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