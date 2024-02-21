Беспилотник с украинским гербом нашли в поле на Кубани

В Краснодарском крае в поле рядом со станицей Новодеревянковской обнаружен беспилотник самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части. Об этом сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Каневского района.

По информации оперштаба, при падении дрона никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы. «Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет», – говорится в сообщении.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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