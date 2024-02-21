Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 21 февраля, заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) была 20 февраля отключена от последней резервной внешней линии электропередачи, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Гроссии написал: «Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ, что вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте».

В свою очередь, в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Администрации Запорожской области, говорится: «Энергоснабжение атомной станции осуществляется по одной из двух высоковольтных линий. Электричество идет по линии «Днепровская» 750 кВ. Высоковольтная линия энергоснабжения станции 330 кВ «Феросплавная – 1» отключена, ведутся работы по восстановлению. Все блоки станции остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один – в состоянии «горячий останов Угроз нарушений пределов безопасности нет».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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