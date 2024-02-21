Все акции автодилера «Рольф» переданы в пользу государства

Иск Генеральной прокуратуры РФ к автодилеру «Рольф» и основателю этого холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства в среду, 21 февраля, удовлетворил Московский районный суд Санкт-Петербурга, – сообщают СМИ.

В ходе оглашения решения судья Московского районного суда заявила: «Иск удовлетворить, обратить в доход государства все акции АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех».

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ подала иск с требованием обратить в доход государства все акции «Рольфа» и перечисленных компаний как «имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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