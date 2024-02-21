Глава Всероссийского общества глухих помещен под арест за растрату

Глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов, а также ряд руководителей организации арестованы до 8 апреля Мещанским судом города Москвы по делу о растрате, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале суда, в частности, говорится: «Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 апреля 2024 года в отношении президента ОООИ ВОГ Станислава Иванова, первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента Венеры Гаулстон, а также для бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)».

«Иванов и группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности ОООИ ВОГ, причинив организации значительный ущерб», – добавили в суде.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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