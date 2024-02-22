ПВО перехватила украинскую ракету С-200 над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны сегодня ночью уничтожили над Ростовской областью украинскую ракету С-200, а в Брянской области перехватили вражеский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что ВСУ пытались совершить атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета – над территорией Ростовской области», – говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, последствий на земле нет.

Минувшей ночью глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Клинцовским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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