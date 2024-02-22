в Мелитополе найден тайник с оружием и иностранными документами

Сотрудники военной полиции нашли в городе Мелитополе Запорожской области схрон с оружием и иностранными документами.
Тайник был оборудован в одном из заброшенных зданий. В ходе зачистки помещений был обнаружен схрон, в котором находились четыре гранаты Ф-1, ручной гранатомет и боеприпасы к стрелковому оружию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира взвода батальона военной полиции.
По словам силовика, вместе с боеприпасами были найдены медицинские книжки военнослужащих ВСУ и документы, предположительно, польского образца.
Все обнаруженные бумаги переданы в соответствующие структуры для выяснения подробностей.
Отмечается, что сотрудники военной полиции нашли тайник с боеприпасами, отрабатывая поступившую оперативную информацию.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе заминированный тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины. Из схрона также изъяли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74.
Мелитополь, Наталья Петрова
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