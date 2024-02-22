ВСУ атаковали дроном автобус в Херсонской области – есть раненые

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус с пассажирами в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ атаковали автобус дроном на дороге Новая Каховка – Тополевка. «Украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Однако, по словам главы региона, водитель и одна из пассажирок получили осколочные ранения. Водителю оказана помощь на месте, женщину госпитализировали.

Сальдо добавил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали БПЛА жителей и гражданскую инфраструктуру в Новокаховском и Каховском округах. «Взрывы беспилотников произошли в Васильевке и Чернянке», – уточнил он.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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