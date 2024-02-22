Беспилотники украинских неонацистов сбросили взрывчатку на село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 22 февраля, сообщил, что украинские неонацисты с беспилотников сбросили взрывные устройства на грузовики в селе Глотово Грайворонского городского округа, в результате чего был ранен один человек.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили взрывные устройства на 2 грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго – осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Также в результате первого взрыва загорелась машина, которую потушили еще до приезда оперативных служб. В результате второго взрыва поврежден второй автомобиль».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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