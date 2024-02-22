В результате атаки Израиля в Газе убито 40 человек и около 100 ранено

Правительства Сектора Газа в четверг, 22 февраля, сообщило, что в результате атаки авиации Израиля на центральную часть анклава погибло 40 человек, более 100 было ранено, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой правительства Сектора Газа, говорится: «Израильская оккупационная армия совершила ужасающую резню в центральной части Газы, где истребители разбомбили четыре гражданских дома, в результате чего 40 человек погибли и более 100 получили ранения. Правительство Газы призывает к международному сообществу немедленно остановить войну, которую Израиль ведет против мирных женщин и детей».

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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