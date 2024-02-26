В Иркутской области возбуждено уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

В городе Шелехове Иркутской области пятилетний мальчик оказался в больнице после нападения стаи собак. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по двум статьям УК РФ. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, 19 февраля в СНТ «Юность» в нескольких метрах от дома на пятилетнего ребенка напала стая собак. «Произошедшее увидела мать мальчика и незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенок с укусами и ранами был доставлен в больницу», – говорится в сообщении.

Расследование инцидента проводится по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках уголовного дела дадут оценку деятельности должностных лиц администрации Шелехова и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Случаем с нападением собак на ребенка занялась также городская прокуратура. Надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, а также проверит исполнение горадминистрацией и подрядной организацией законодательства в сфере отлова и ответственного обращения с животными без владельцев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорное ведомство просит родителей пострадавшего мальчика обратиться в прокуратуру Шелехова «для решения вопроса о защите прав ребенка в судебном порядке».

Иркутск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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