В Якутии обвиняемый в краже съел протокол с признанием

В Якутии обвиняемый в краже съел часть протокола допроса. Суд приговорил его к обязательным работам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

36-летнего жителя Мегино-Кангаласского района задержали по обвинению в краже. Когда его вызвали в следственный кабинет для ознакомления с материалами уголовного дела, он оторвал лист протокола допроса и проглотил его.

Отмечается, что была съедена нижняя часть документа, где стояла подпись обвиняемого под признательными показаниями.

Мужчину осудили по статье о воспрепятствовании правосудию и назначили ему наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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