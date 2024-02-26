российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 февраля 2024, 10:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Якутии обвиняемый в краже съел протокол с признанием

В Якутии обвиняемый в краже съел часть протокола допроса. Суд приговорил его к обязательным работам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

36-летнего жителя Мегино-Кангаласского района задержали по обвинению в краже. Когда его вызвали в следственный кабинет для ознакомления с материалами уголовного дела, он оторвал лист протокола допроса и проглотил его.

Отмечается, что была съедена нижняя часть документа, где стояла подпись обвиняемого под признательными показаниями.

Мужчину осудили по статье о воспрепятствовании правосудию и назначили ему наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,