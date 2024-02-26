В Якутии обвиняемый в краже съел протокол с признанием

В Якутии обвиняемый в краже съел часть протокола допроса. Суд приговорил его к обязательным работам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
36-летнего жителя Мегино-Кангаласского района задержали по обвинению в краже. Когда его вызвали в следственный кабинет для ознакомления с материалами уголовного дела, он оторвал лист протокола допроса и проглотил его.
Отмечается, что была съедена нижняя часть документа, где стояла подпись обвиняемого под признательными показаниями.
Мужчину осудили по статье о воспрепятствовании правосудию и назначили ему наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.
Якутск, Зоя Осколкова
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