В Приморье ребенок погиб из-за полученного на охоте огнестрельного ранения

В Дальнегорске Приморского края 10-летний мальчик погиб в результате огнестрельного ранения из-за неосторожного обращения с ружьем, оставленном без присмотра. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Трагический инцидент произошел 25 февраля. Мальчик был на охоте вместе с отцом в лесном массиве Дальнегорского городского округа.

«Когда отец и его знакомый находились в лесном доме, они услышали звук выстрела. На улице взрослые обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра», – сообщили в надзорном ведомстве.

Ребенок скончался в машине скорой помощи. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Дальнегорска.

«Кроме того, надзорное ведомство даст принципиальную оценку соблюдению требований законодательства о порядке хранения и использования огнестрельного оружия», – добавили в прокуратуре.

В свою очередь, в региональном управлении СК РФ сообщили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела собственника охотничьего ружья, из которого был произведен выстрел, проверят по статье 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).

Владивосток, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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