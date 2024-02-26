На Кубани из школы эвакуировали более тысячи человек из-за замыкания

В Краснодарском крае эвакуировали более тысячи человек из школы из-за замыкания. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в школе станицы Динская. Отмечается, что произошло короткое замыкание электроприбора. Возгорания не последовало.
«Эвакуированы 1 180 человек, из них 1 000 детей», – говорится в сообщении.
В ликвидации последствий аварии задействовали четыре единицы техники и 20 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.
Краснодар, Зоя Осколкова
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