В Мордовии поймали 15-летнего лжеминера

В Мордовии девятиклассник несколько раз сообщал о взрывном устройстве в школе, чтобы сорвать уроки. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, 15-летний ученик Кадошкинской средней школы в декабре 2023 года и январе 2024 года рассылал сообщения об угрозе террористического акта в здании школы. Правоохранительными органами взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

«В ходе опроса подозреваемый рассказал, что действовал из хулиганских побуждений с целью сорвать учебные занятия. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», – говорится в сообщении.

В ФСБ напомнили, что уголовная ответственность в России за тяжкие и особо тяжкие преступления наступает с 14 лет, в том числе за террористический акт и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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