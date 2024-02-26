В Красноярском крае с помощью дронов пресекли незаконную добычу золота

Красноярская полиция пресекла незаконную добычу золота предприятием, лишенным лицензии. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Фирма занималась разведкой и добычей полезных ископаемых в Манском районе с 2005 года, однако в сентябре 2023 года была лишена соответствующей лицензии в связи с систематическими нарушениями правил недропользования. Несмотря на это компания продолжила добывать драгметалл.

«Преступная деятельность была выявлена и задокументирована оперативниками в течение двух недель в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов. Полицейские остановили работу организации и изъяли в пользу государства незаконно добытые 450 граммов золота общей стоимостью 2,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

В отношении директора фирмы возбудили уголовно дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере». Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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