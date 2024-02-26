Над Белгородской областью сбиты украинские беспилотники

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 26 февраля, сообщили, что над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник украинских неонацистов.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «26 февраля около 17:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

В слою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал: «В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

«В Старооскольском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа над селом Казачок. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – добавил Гладков.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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