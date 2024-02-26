В Белгородской области украинские неонацисты ранили двух детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 26 февраля, сообщил, что в результате минометного обстрела со стороны украинских неонацистов пострадали двое детей – десяти и одиннадцати лет.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших – это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго – контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается».

«В многоквартирном трехэтажном доме выбиты 5 окон, также посечен один легковой автомобиль. Подворовой обход территории продолжается. На месте работают оперативные службы», – добавил Белгородский губернатор.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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