В Белгородской области украинские неонацисты ранили двух детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 26 февраля, сообщил, что в результате минометного обстрела со стороны украинских неонацистов пострадали двое детей – десяти и одиннадцати лет.
В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших – это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго – контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается».
«В многоквартирном трехэтажном доме выбиты 5 окон, также посечен один легковой автомобиль. Подворовой обход территории продолжается. На месте работают оперативные службы», – добавил Белгородский губернатор.
Белгород, Иван Бабурин
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