В результате атаки беспилотника украинских неонацистов убиты три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 26 февраля, сообщил, что в результате атаки беспилотника украинских неонацистов на автомобиль в селе Почаево, погибли три человека и еще трое получили ранения.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить горе родных и близких».

«Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода, еще одного пострадавшего – в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – добавил губернатор.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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