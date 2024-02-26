В результате авиаудара Израиля по дому в Рафахе погибли девять человек

Директор больницы «аль-Кувейт» в Рафахе в понедельник, 26 февраля, сообщил, что в результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому погибли девять человек и еще 30 ранены, – передают СМИ.

Сообщается, что директор больницы «аль-Кувейт» сказал: «В больницу на данный момент поступили тела девяти погибших и 30 раненых в результате израильского авиаудара. большинство жертв – женщины и дети. Медицинский персонал не может оказать помощь такому количеству, поэтому раненых отправят в Европейскую больницу на востоке Хан-Юниса. Но и там больница заполнена, а мест нет даже в коридорах».

Рафах, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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