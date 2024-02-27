В Пермском крае два человека пострадали при столкновении автобуса с трактором

На трассе под Пермью столкнулись пассажирский автобус и трактор. В результате два человека пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на трассе Чернушка – Тюш. Автобус ПАЗ врезался в двигавшийся впереди трактор «Кировец».

«Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение», – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка. Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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