В Омске школьник разбился насмерть, катаясь на перилах лестницы

В Омске девятилетний мальчик получил смертельную травму, катаясь на перилах лестницы. Возбуждено уголовное дело.
Ребенок вместе со своим 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы в подъезде. Мальчик сорвался и упал с высоты шестого этажа. От полученных травм школьник скончался на месте.
Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в региональном управлении СКР.
«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, выяснен вопрос о безопасности конструкции, наличия ограждений, а также дана правовая оценка действиям работников обслуживающей дом организации», – отметили в ведомстве.
Омск, Зоя Осколкова
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