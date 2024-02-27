Северо-Курильск второй день засыпает пеплом от вулкана Эбеко

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту трех километров над уровнем моря. Ветром пепловый шлейф отнесло к городу Северо-Курильск.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, пепловый выброс на вулкане Эбеко в северной части хребта Вернадского достиг трех километров в высоту. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до пяти километров.

«По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении МЧС.

Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» уточнил, что пепел осыпался на территории города. «Северо-Курильск присыпало пеплом», – говорится в сообщении.

В телеграм-канале филиала опубликованы фотографии, на которых видно, что снег стал черным от осевших пепловых частиц. Аналогичные снимки филиал публиковал накануне, но покров пепла на снегу был менее плотным.

Северо-Курильск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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