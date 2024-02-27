Теракт с применением боевого отравляющего вещества сорвала ФСБ в Запорожье

ФСБ заявила о предотвращении в Запорожской области теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества. Атаку готовили спецслужбы Украины. Теракт планировали совершить три украинца, они задержаны.

«Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ», – сообщила российская спецслужба.

В ФСБ отметили, что изъятые препараты применяются для создания химоружия массового поражения и разрабатывались в США.

Следственным управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по ст. 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК России («Террористический акт»). В рамках расследования дела задержаны трое граждан Украины, уточнили в спецслужбе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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